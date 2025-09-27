Bébés lecteurs Nogent-sur-Vernisson
Bébés lecteurs Nogent-sur-Vernisson samedi 7 mars 2026.
Bébés lecteurs
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11
Bébés lecteurs
Bébés lecteurs, temps de lecture pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager avec les parents à la médiathèque, gratuit et sur inscription. .
11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76 biblio.ngv@wanadoo.fr
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English :
Baby readers
L’événement Bébés lecteurs Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GATINAIS SUD
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