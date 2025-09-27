Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bébés lecteurs Nogent-sur-Vernisson

Bébés lecteurs Nogent-sur-Vernisson samedi 7 mars 2026.

Adresse : 11 Rue Pasteur

Ville : 45290 Nogent-sur-Vernisson

Département : Loiret

Début : samedi 7 mars 2026

Fin : samedi 7 mars 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Bébés lecteurs

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11

Bébés lecteurs
Bébés lecteurs, temps de lecture pour les enfants de 0 à 3 ans, à partager avec les parents à la médiathèque, gratuit et sur inscription.   .

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76  biblio.ngv@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baby readers

L’événement Bébés lecteurs Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)