Bébés lecteurs Médiathèque Nontron
Bébés lecteurs Médiathèque Nontron vendredi 26 septembre 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque 26 rue de Verdun Nontron Dordogne
Un moment privilégié où le tout-petit va découvrir le plaisir du livre et de la lecture grâce aux histoires, comptines, kamishibaïs ou tapis-contes.
Médiathèque 26 rue de Verdun Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 22 36 mediathequesperigordnontronnais@ccpn.fr
English : Bébés lecteurs
A special time for your little one to discover the pleasures of books and reading, with stories, nursery rhymes, kamishibais and story carpets.
German : Bébés lecteurs
Ein besonderer Moment, in dem das Kleinkind dank Geschichten, Reimen, Kamishibai oder Erzählteppichen die Freude am Buch und am Lesen entdecken wird.
Italiano :
Un momento speciale per far scoprire ai vostri piccoli le gioie dei libri e della lettura attraverso storie, filastrocche, kamishibais e tappeti narrativi.
Espanol : Bébés lecteurs
Un momento especial para que tu pequeño descubra el placer de los libros y la lectura a través de cuentos, canciones infantiles, kamishibais y alfombras de cuentos.
