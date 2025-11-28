Bébés lecteurs Médiathèque Nontron

Bébés lecteurs Médiathèque Nontron vendredi 28 novembre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque 26 rue de Verdun Nontron Dordogne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Un moment privilégié où le tout-petit va découvrir le plaisir du livre et de la lecture grâce aux histoires, comptines, kamishibaïs ou tapis-contes.

Médiathèque 26 rue de Verdun Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 22 36 mediathequesperigordnontronnais@ccpn.fr

English : Bébés lecteurs

A special time for your little one to discover the pleasures of books and reading, with stories, nursery rhymes, kamishibais and story carpets.

German : Bébés lecteurs

Ein besonderer Moment, in dem das Kleinkind dank Geschichten, Reimen, Kamishibai oder Erzählteppichen die Freude am Buch und am Lesen entdecken wird.

Italiano :

Un momento speciale per far scoprire ai vostri piccoli le gioie dei libri e della lettura attraverso storie, filastrocche, kamishibais e tappeti narrativi.

Espanol : Bébés lecteurs

Un momento especial para que tu pequeño descubra el placer de los libros y la lectura a través de cuentos, canciones infantiles, kamishibais y alfombras de cuentos.

