Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bébés Lecteurs Médiathèque Nontron

Bébés Lecteurs Médiathèque Nontron

Bébés Lecteurs Médiathèque Nontron vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 26 rue de Verdun

Ville : 24300 Nontron

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Nontron

Bébés Lecteurs

Médiathèque 26 rue de Verdun Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Pour tous les enfants de 0 à 3 ans.   .

Médiathèque 26 rue de Verdun Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 22 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés Lecteurs

L’événement Bébés Lecteurs Nontron a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Nontron (Dordogne)