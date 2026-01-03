Bébés lecteurs Médiathèque d’Orist Orist

Bébés lecteurs

Médiathèque d’Orist 40, allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Des histoires lues par les bibliothécaires !

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Des histoires lues par les bibliothécaires !

Gratuit, dans la limite des places disponibles .

Médiathèque d’Orist 40, allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés lecteurs

Stories read by librarians!

Free, subject to availability

L’événement Bébés lecteurs Orist a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans