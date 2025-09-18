Bébés lecteurs Bibliothèque d’Oudon Oudon
Bébés lecteurs Bibliothèque d’Oudon Oudon jeudi 18 septembre 2025.
Bébés lecteurs
Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-09-18 10:45:00
Date(s) :
2025-09-18 2025-10-23 2025-12-18 2026-01-22
Séance de bébés lecteurs (0-3 ans)
Rendez-vous à 10h à la bibliothèque d’Oudon pour une séance de bébés lecteurs. Un temps de comptines, des histoires courtes et des chansons pour les tout petits de 6 mois à 3 ans. Parents, grands-parents, Tata, Tonton… n’hésitez pas à venir avec vos tout-petits pour ces séances.
(gratuit, inscription fortement conseillée sur https://bibliofil.pays-ancenis.com/nous-contacter / ou 02 40 83 61 95) .
Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 61 95
English :
Baby reading session (0-3 years)
German :
Baby-Leser-Sitzung (0-3 Jahre)
Italiano :
Sessione di lettura per bambini (0-3 anni)
Espanol :
Sesión de lectura para bebés (0-3 años)
L’événement Bébés lecteurs Oudon a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis