Bébés lecteurs Bibliothèque d’Oudon Oudon

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-18 10:45:00

2025-09-18 2025-10-23 2025-12-18 2026-01-22

Séance de bébés lecteurs (0-3 ans)

Rendez-vous à 10h à la bibliothèque d’Oudon pour une séance de bébés lecteurs. Un temps de comptines, des histoires courtes et des chansons pour les tout petits de 6 mois à 3 ans. Parents, grands-parents, Tata, Tonton… n’hésitez pas à venir avec vos tout-petits pour ces séances.

(gratuit, inscription fortement conseillée sur https://bibliofil.pays-ancenis.com/nous-contacter / ou 02 40 83 61 95) .

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 61 95

