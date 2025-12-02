Bébés lecteurs

Percy-en-Normandie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 09:30:00

fin : 2025-12-02 11:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Donnez le goût de la lecture à votre tout-petit, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom. .

+33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr

L’événement Bébés lecteurs Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Villedieu-les-Poêles