Bébés lecteurs Percy-en-Normandie

Bébés lecteurs

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Début : 2026-02-03 09:30:00

fin : 2026-02-03 11:00:00

2026-02-03

Donnez à votre tout-petit le goût de la lecture, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom. .

