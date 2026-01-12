Bébés lecteurs Percy-en-Normandie
Bébés lecteurs Percy-en-Normandie mardi 3 février 2026.
Bébés lecteurs
6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche
Début : 2026-02-03 09:30:00
fin : 2026-02-03 11:00:00
2026-02-03
Donnez à votre tout-petit le goût de la lecture, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom. .
6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr
