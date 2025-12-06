Bébés lecteurs Le bourg Plazac
Bébés lecteurs Le bourg Plazac samedi 6 décembre 2025.
Bébés lecteurs
Le bourg Bibliothèque Plazac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2025-12-06 to 2026-03-07
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2025-12-06 2026-01-10 2026-03-07
Des moments tout en douceur pour les 0–3 ans, autour d’histoires, de comptines et de merveilleux albums à découvrir avec un adulte complice.
Sur inscription
Le bourg Bibliothèque Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 80 60 36
English : Bébés lecteurs
Gentle moments for 0-3 year olds, with stories, nursery rhymes and wonderful albums to discover with a supportive adult.
Registration required
German : Bébés lecteurs
Sanfte Momente für Kinder von 0?3 Jahren rund um Geschichten, Reime und wunderbare Alben, die sie mit einem erwachsenen Komplizen entdecken können.
Auf Anmeldung
Italiano :
Momenti delicati per bambini da 0 a 3 anni, con storie, filastrocche e album meravigliosi da scoprire con un adulto di supporto.
Registrazione obbligatoria
Espanol : Bébés lecteurs
Momentos suaves para niños de 0 a 3 años, con cuentos, canciones infantiles y maravillosos álbumes para descubrir con un adulto que les apoye.
Inscripción obligatoria
L’événement Bébés lecteurs Plazac a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère