Bébés lecteurs Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance jeudi 16 octobre 2025.
Rue des Camélias Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-16 10:00:00
fin : 2025-10-16 11:00:00
2025-10-16
Les livres, ce n’est pas que pour les grands
Venez écouter des histoires racontées par Thérèse, bénévole à la bibliothèque.
Pour les 0 3 ans et leur(s) parent(s) et/ou assistant(es) maternel(les) sur inscription .
Rue des Camélias Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 20 55
