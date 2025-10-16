Bébés lecteurs Rue des Camélias Pleudihen-sur-Rance

Bébés lecteurs

Rue des Camélias Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2025-10-16 11:00:00

2025-10-16

Les livres, ce n’est pas que pour les grands

Venez écouter des histoires racontées par Thérèse, bénévole à la bibliothèque.

Pour les 0 3 ans et leur(s) parent(s) et/ou assistant(es) maternel(les) sur inscription .

Rue des Camélias Bibliothèque Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 20 55

