Bébés lecteurs Médiathèque L’Atelier Plouescat
Bébés lecteurs Médiathèque L’Atelier Plouescat samedi 20 septembre 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez écouter de super histoires !
À partir de 3 mois .
Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
