Bébés lecteurs, Médiathèque l’Atelier Plouescat
Bébés lecteurs, Médiathèque l’Atelier Plouescat samedi 17 janvier 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez écouter de super histoires pour vous évader dans la ville ou dans la campagne !
À partir de 3 mois, entrée libre. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Plouescat a été mis à jour le 2025-12-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX