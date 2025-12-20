Bébés lecteurs, Médiathèque l’Atelier Plouescat

Bébés lecteurs, Médiathèque l'Atelier Plouescat samedi 17 janvier 2026.

Médiathèque l'Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat

2026-01-17 10:30:00
2026-01-17

Venez écouter de super histoires pour vous évader dans la ville ou dans la campagne !
À partir de 3 mois, entrée libre.   .

Médiathèque l'Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

