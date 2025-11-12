Bébés lecteurs Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Bébés lecteurs Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 12 novembre 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-12 2025-11-15
Venez écouter des histoires, chanter des comptines sur le thème du corps humain.
Pour les petites entre 0 et 3 ans.
Sur inscription. .
