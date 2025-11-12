Bébés lecteurs Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Bébés lecteurs Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 12 novembre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-15

Venez écouter des histoires, chanter des comptines sur le thème du corps humain.

Pour les petites entre 0 et 3 ans.

Sur inscription. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bébés lecteurs Plougoulm a été mis à jour le 2025-10-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX