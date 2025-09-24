Bébés lecteurs Médiathèque Poligny

Bébés lecteurs Médiathèque Poligny mercredi 24 septembre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Séance animée par Marie du Relais Petite Enfance de Poligny.

0 3 ans.

Petites histoires, comptines et jeux de doigts feront rêver les tout-petits pour un éveil ludique à la lecture.

Sur le thème « Jeux de mains et comptines signées ».

Lecture sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Inscription conseillée nombre de place limité .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

English : Bébés lecteurs

German : Bébés lecteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Bébés lecteurs Poligny a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA