Bébés lecteurs Médiathèque Poligny

Bébés lecteurs
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Gratuit
Début : 2025-09-24 10:30:00
fin : 2025-09-24
2025-09-24
Séance animée par Marie du Relais Petite Enfance de Poligny.
0 3 ans.
Petites histoires, comptines et jeux de doigts feront rêver les tout-petits pour un éveil ludique à la lecture.
Sur le thème « Jeux de mains et comptines signées ».
Lecture sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Inscription conseillée nombre de place limité .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
