Bébés Lecteurs Place des Halles Pont-d’Ouilly
Bébés Lecteurs Place des Halles Pont-d’Ouilly mardi 10 février 2026.
Bébés Lecteurs
Place des Halles Médiathèque de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 09:30:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans.
Sur réservation
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans.
Sur réservation Gratuit .
Place des Halles Médiathèque de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés Lecteurs
Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old.
By reservation only
L’événement Bébés Lecteurs Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande