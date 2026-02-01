Bébés Lecteurs Place des Halles Pont-d’Ouilly

Bébés Lecteurs

Place des Halles Médiathèque de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans.

Sur réservation

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans.

Sur réservation Gratuit .

Place des Halles Médiathèque de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés Lecteurs

Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old.

By reservation only

L’événement Bébés Lecteurs Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande