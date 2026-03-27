Bébés Lecteurs

7 Place des Halles Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Bébés Lecteurs

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans sur réservation .

7 Place des Halles Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06

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English : Bébés Lecteurs

Baby Readers

L’événement Bébés Lecteurs Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande