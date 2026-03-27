Bébés Lecteurs Pont-d’Ouilly
Bébés Lecteurs Pont-d’Ouilly mardi 7 avril 2026.
Bébés Lecteurs
7 Place des Halles Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Bébés Lecteurs
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans sur réservation .
7 Place des Halles Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
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English : Bébés Lecteurs
Baby Readers
L’événement Bébés Lecteurs Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande
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