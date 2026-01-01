Bébés lecteurs Médiathèque Quiberon
Bébés lecteurs Médiathèque Quiberon mercredi 21 janvier 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque 16 Rue Michelet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 10:30:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Rendez-vous des Bébés lecteurs à la médiathèque.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Thème ; Ecoute les bruits de la ville, écoute les bruits de la campagne .
Médiathèque 16 Rue Michelet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébés lecteurs Quiberon a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon