Bébés lecteurs Médiathèque Quiberon

Bébés lecteurs

Médiathèque 16 Rue Michelet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Rendez-vous des Bébés lecteurs à la médiathèque.

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Thème ; Ecoute les bruits de la ville, écoute les bruits de la campagne .

Médiathèque 16 Rue Michelet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs Quiberon a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon