Bébés lecteurs Rion-des-Landes

Histoires, comptines et jeux de doigts vont accompagner bébé pour découvrir le monde. Et même s’il est encore bien au chaud dans le ventre de maman, il peut venir écouter.

Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English :

Stories, nursery rhymes and finger plays will accompany baby to discover the world. And even if he is still warm in his mother’s belly, he can come and listen.

German : Bébés lecteurs

Geschichten, Reime und Fingerspiele werden das Baby dabei begleiten, die Welt zu entdecken. Und auch wenn es noch warm und gemütlich in Mamas Bauch liegt, kann es zum Zuhören kommen.

Italiano :

Storie, filastrocche e giochi con le dita aiuteranno il bambino a scoprire il mondo. E anche se è ancora nel pancione della mamma, può venire ad ascoltare.

Espanol : Bébés lecteurs

Cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos ayudarán al bebé a descubrir el mundo. Y aunque aún esté acurrucado en la barriguita de mamá, puede venir a escuchar.

