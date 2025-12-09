Bébés Lecteurs Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Bébés Lecteurs

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

BÉBÉS LECTEURS

Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents et nounous à suivre une séance de lecture et découvrir les plaisirs des livres. Lectures, comptines, jeux de doigts et bonne humeur sont au programme !

Une séance à 9h30 et et une autre à 10h15

Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque sur place, par téléphone ou via le lien suivant https://xoyondo.com/dp/81xnj40v0wzjtmt .

