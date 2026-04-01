Bébés Lecteurs Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Saint-Amour

Bébés Lecteurs

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-11-03 10:15:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-12 2026-06-02 2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01

BÉBÉS LECTEURS

Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents et nounous à suivre une séance de lecture et découvrir les plaisirs des livres. Lectures, comptines, jeux de doigts et bonne humeur sont au programme !

Une séance à 9h30 et et une autre à 10h15

Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque sur place, par téléphone ou via le lien suivant https://xoyondo.com/dp/81xnj40v0wzjtmt .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés Lecteurs

L’événement Bébés Lecteurs Saint-Amour a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA