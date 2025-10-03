Bébés Lecteurs Saint-Aubin-de-Lanquais
Bébés Lecteurs Saint-Aubin-de-Lanquais vendredi 3 octobre 2025.
Bébés Lecteurs
Salle du conseil Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-17 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12
Rejoins-nous, tu verras, parfois ce sont les livres qui nous baladent!!
Bébés lecteurs pour les enfants de moins de 3 ans de 10h à 11h.
Sur inscription. .
Salle du conseil Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 46 19
English : Bébés Lecteurs
German : Bébés Lecteurs
Italiano :
Espanol : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2025-08-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides