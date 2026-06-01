Bébés lecteurs Médiathèque du Puech des Mourgues Saint-Bauzille-de-Montmel

Saint-Bauzille-de-Montmel

Bébés lecteurs

Médiathèque du Puech des Mourgues 18 rue du plan Vincent Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-20 2026-07-01 2026-07-02

Un moment de douceur à partager autour des histoires et des comptines.

La médiathèque invite les tout-petits et leurs accompagnants à un temps de lecture, de découverte et d’éveil. Histoires, comptines et jeux de mots se succèdent pour faire voyager l’imagination et éveiller la curiosité des jeunes enfants. .

Médiathèque du Puech des Mourgues 18 rue du plan Vincent Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie +33 9 61 67 05 14 mediatheque@saintbauzilledemontmel.fr

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English :

A moment of sweetness to share around stories and nursery rhymes.

L’événement Bébés lecteurs Saint-Bauzille-de-Montmel a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup