Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Calais jeudi 26 mars 2026.
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Début : 2026-03-26 10:30:00
fin : 2026-06-25
2026-03-26 2026-04-30 2026-06-25 2026-09-24 2026-11-26
Animation autour du livre et de la lecture pour les 0-3 ans, à la médiathèque (Centre culturel).
English :
Book and reading activities for 0-3 year olds, at the mediatheque (cultural center).
