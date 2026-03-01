Bébés lecteurs Saint-Cyr-des-Gâts
Bébés lecteurs Saint-Cyr-des-Gâts jeudi 26 mars 2026.
Bébés lecteurs
Bibliothèque Le Petit Prince Saint-Cyr-des-Gâts Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Découverte des instruments de musique, chansons et comptines
Venez découvrir les instruments de musique !
La bibliothèque Le Petit Prince vous invite à une séance toute douce dédiée aux tout-petits !
Au programme la découverte de petits instruments de musique, des chansons à fredonner ensemble et des comptines pour éveiller les oreilles.
Un moment convivial à partager en famille, pour stimuler l’écoute, le langage… et le plaisir de jouer avec les sons !
Réservation obligatoire au 06 41 24 27 90 avant le 20 mars .
Bibliothèque Le Petit Prince Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 24 27 90
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English :
Discover musical instruments, songs and nursery rhymes
L’événement Bébés lecteurs Saint-Cyr-des-Gâts a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin