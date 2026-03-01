Bébés lecteurs

Bibliothèque Le Petit Prince Saint-Cyr-des-Gâts Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Découverte des instruments de musique, chansons et comptines

Venez découvrir les instruments de musique !

La bibliothèque Le Petit Prince vous invite à une séance toute douce dédiée aux tout-petits !

Au programme la découverte de petits instruments de musique, des chansons à fredonner ensemble et des comptines pour éveiller les oreilles.

Un moment convivial à partager en famille, pour stimuler l’écoute, le langage… et le plaisir de jouer avec les sons !

Réservation obligatoire au 06 41 24 27 90 avant le 20 mars .

Bibliothèque Le Petit Prince Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 24 27 90

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English :

Discover musical instruments, songs and nursery rhymes

L’événement Bébés lecteurs Saint-Cyr-des-Gâts a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin