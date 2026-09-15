Bébés lecteurs Médiathèque Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Bébés lecteurs

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 10:00:00

fin : 2026-12-01 10:45:00

Date(s) :

2026-12-01

Le Relais Petite Enfance de la Côte d’Émeraude et la médiathèque de Saint-Lunaire invitent les tout-petits à partager un joli moment autour des livres !

Histoires, comptines, images et petites découvertes seront au rendez-vous pour éveiller les sens et le plaisir d’écouter des histoires, dès le plus jeune âge.

Un temps privilégié pour écouter, regarder, partager et grandir avec les livres.

Sans inscription. Accès dans la limite des places disponibles, selon l’ordre d’arrivée. .

Médiathèque 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme