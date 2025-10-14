Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer
Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer mardi 14 octobre 2025.
Bébés lecteurs
Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 09:30:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14 2025-11-18 2025-12-16
Pour les petits de 3 mois à 3 ans.
Sur réservation auprès de la médiathèque.
.
Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 96 70
English :
For children aged 3 months to 3 years.
Reservations required at the media library.
German :
Für Kleinkinder von 3 Monaten bis 3 Jahren.
Auf Reservierung bei der Mediathek.
Italiano :
Per bambini da 3 mesi a 3 anni.
Prenotazione obbligatoria presso la mediateca.
Espanol :
Para niños de 3 meses a 3 años.
Es necesario reservar en la mediateca.
L’événement Bébés lecteurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-01 par Royan Atlantique