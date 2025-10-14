Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer

Bébés lecteurs Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer mardi 14 octobre 2025.

Bébés lecteurs

Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-10-14 09:30:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14 2025-11-18 2025-12-16

Pour les petits de 3 mois à 3 ans.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 96 70

English :

For children aged 3 months to 3 years.

Reservations required at the media library.

German :

Für Kleinkinder von 3 Monaten bis 3 Jahren.

Auf Reservierung bei der Mediathek.

Italiano :

Per bambini da 3 mesi a 3 anni.

Prenotazione obbligatoria presso la mediateca.

Espanol :

Para niños de 3 meses a 3 años.

Es necesario reservar en la mediateca.

