Bébés Lecteurs Rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière

Saint-Pardoux-la-Rivière

Bébés Lecteurs

Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Pour tous les enfants de 0 à 3 ans. .

Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 24 00 10

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English :

L’événement Bébés Lecteurs Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin