Bébés Lecteurs Rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière
Bébés Lecteurs Rue Alfredo Reynaud Saint-Pardoux-la-Rivière mercredi 20 mai 2026.
Saint-Pardoux-la-Rivière
Bébés Lecteurs
Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Pour tous les enfants de 0 à 3 ans. .
Rue Alfredo Reynaud Médiathèque Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 24 00 10
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English :
L’événement Bébés Lecteurs Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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