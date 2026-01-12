Bébés lecteurs Saint-Pois
Bébés lecteurs Saint-Pois jeudi 5 février 2026.
Bébés lecteurs
9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 10:00:00
fin : 2026-02-05 11:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Donnez à votre tout-petit le goût de la lecture, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom. .
9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Saint-Pois a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Villedieu-les-Poêles