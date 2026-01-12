Bébés lecteurs Saint-Pois

Bébés lecteurs

9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-05 11:00:00

2026-02-05

Donnez à votre tout-petit le goût de la lecture, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom. .

9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 49 89 72 mediatheques@villedieuintercom.fr

