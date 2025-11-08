Bébés lecteurs Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien

Bébés lecteurs

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde

Une sensibilisation des tout-petits au livre et au plaisir de découvrir !

Un temps partagé autour des comptines, histoires, jeux autour du mot, chansons…

Atelier gratuit proposé par la médiathèque et animé par l’association Babillages et Cie

De 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents

Réservation obligatoire .

