Bébés lecteurs Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Une sensibilisation des tout-petits au livre et au plaisir de découvrir !
Un temps partagé autour des comptines, histoires, jeux autour du mot, chansons…
Atelier gratuit proposé par la médiathèque et animé par l’association Babillages et Cie
De 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents
Réservation obligatoire .
Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr
