Bébés lecteurs Saint-Symphorien

Maison des 1000 premiers jours Saint-Symphorien Gironde

Venez profiter d’un moment de partage pour sensibiliser dès le plus jeune âge l’enfant aux livres.

Pour les 0/3 ans

Sur inscription .

Maison des 1000 premiers jours Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

