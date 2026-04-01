Bébés lecteurs Médiathèque Ti Lutig Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Bébés lecteurs

Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 11:15:00

Date(s) :

2026-04-16

Un moment de lecture à partager avec les enfants de 0 à 3 ans, pour leur faire découvrir de nouveaux imaginaires.

Deux séances au choix 9h30 ou 10h30, à la médiathèque Ti Lutig de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

Sans inscription. .

Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX