Bébés lecteurs Médiathèque Ti Lutig Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Bébés lecteurs Médiathèque Ti Lutig Saint-Thégonnec Loc-Eguiner jeudi 16 avril 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 11:15:00
Date(s) :
2026-04-16
Un moment de lecture à partager avec les enfants de 0 à 3 ans, pour leur faire découvrir de nouveaux imaginaires.
Deux séances au choix 9h30 ou 10h30, à la médiathèque Ti Lutig de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Sans inscription. .
Médiathèque Ti Lutig 17 Rue de la Gare Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX