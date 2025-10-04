Bébés lecteurs Médiathèque Salins-les-Bains
Bébés lecteurs Médiathèque Salins-les-Bains samedi 4 octobre 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04 11:15:00
Date(s) :
2025-10-04
Lectures et comptines avec Elodie !
Lectures et comptine sur les émotions. .
Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr
English : Bébés lecteurs
German : Bébés lecteurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébés lecteurs Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA