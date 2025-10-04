Bébés lecteurs Médiathèque Salins-les-Bains

Bébés lecteurs Médiathèque Salins-les-Bains samedi 4 octobre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 11:15:00

Date(s) :

2025-10-04

Lectures et comptines avec Elodie !

Lectures et comptine sur les émotions. .

Médiathèque 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

English : Bébés lecteurs

German : Bébés lecteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Bébés lecteurs Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA