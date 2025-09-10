Bébés lecteurs Seltz

Chaque séance (30 minutes) sera consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres, accompagnée d’une sélection de comptines et de chansons pour tout petits (de 0 à 3 ans). Ouverts aux parents et assistantes maternelles agréées. Places limitées à 20 pers.

La médiathèque vous propose également une collection de livres d’éveil adaptés dès la naissance. .

2 Avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

English :

Each session (30 minutes) will be devoted to a different theme through a presentation of books, accompanied by a selection of nursery rhymes and songs for toddlers (0-3 years). Open to parents and registered childminders. Places limited to 20 people.

German :

Jede Sitzung (30 Minuten) widmet sich einem anderen Thema anhand einer Buchvorstellung, begleitet von einer Auswahl an Reimen und Liedern für die Allerkleinsten (0 bis 3 Jahre). Offen für Eltern und zugelassene Kindergärtnerinnen. Plätze begrenzt auf 20 Personen.

Italiano :

Ogni sessione (30 minuti) sarà dedicata a un tema diverso attraverso la presentazione di libri, accompagnati da una selezione di filastrocche e canzoni per i più piccoli (0-3 anni). Aperto ai genitori e agli assistenti all’infanzia registrati. Posti limitati a 20 persone.

Espanol :

Cada sesión (30 minutos) se dedicará a un tema diferente a través de una presentación de libros, acompañada de una selección de canciones infantiles y canciones para niños pequeños (0-3 años). Abierto a padres y cuidadores registrados. Plazas limitadas a 20 personas.

