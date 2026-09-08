Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Bébés lecteurs

8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 10:00:00

fin : 2026-10-15 10:30:00

Date(s) :

2026-10-15

La médiathèque accueille les tout-petits, accompagnés de leur parents, grands-parents ou assistantes maternelles, pour découvrir l’univers merveilleux des livres, des histoires et des comptines. C’est une belle occasion d’éveil, de complicité et de découverte du monde dès le plus jeune âge. .

8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 82 06

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-09-08 par Vézère Périgord Noir