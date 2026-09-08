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AGENDA · Terrasson-Lavilledieu

Bébés lecteurs Terrasson-Lavilledieu

jeudi 15 octobre 2026 · Terrasson-Lavilledieu

Bébés lecteurs Terrasson-Lavilledieu

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
8 Avenue du Docteur Dupart
Ville
24120 Terrasson-Lavilledieu
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Terrasson-Lavilledieu

Bébés lecteurs

8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 10:30:00

Date(s) :
2026-10-15

La médiathèque accueille les tout-petits, accompagnés de leur parents, grands-parents ou assistantes maternelles, pour découvrir l’univers merveilleux des livres, des histoires et des comptines. C’est une belle occasion d’éveil, de complicité et de découverte du monde dès le plus jeune âge.   .

8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 82 06 

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-09-08 par Vézère Périgord Noir

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