Bébés lecteurs Terrasson-Lavilledieu
jeudi 15 octobre 2026 · Terrasson-Lavilledieu
Informations pratiques
Terrasson-Lavilledieu
Bébés lecteurs
8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:00:00
fin : 2026-10-15 10:30:00
Date(s) :
2026-10-15
La médiathèque accueille les tout-petits, accompagnés de leur parents, grands-parents ou assistantes maternelles, pour découvrir l’univers merveilleux des livres, des histoires et des comptines. C’est une belle occasion d’éveil, de complicité et de découverte du monde dès le plus jeune âge. .
8 Avenue du Docteur Dupart Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 82 06
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-09-08 par Vézère Périgord Noir
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