Bébés lecteurs Médiathèque de Tilh Tilh
Bébés lecteurs Médiathèque de Tilh Tilh mercredi 4 février 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Histoires, comptines et jeux de doigts : des séances pour les tout-petits.
Gratuit, sur réservation
Histoires, comptines et jeux de doigts : des séances pour les tout-petits.
Gratuit, sur réservation .
Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 15 biblio.tilh@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
Stories, rhymes and fingerplays: sessions for toddlers.
Free, on reservation
L’événement Bébés lecteurs Tilh a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans