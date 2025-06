Bébés lecteurs Totems Pacé 28 novembre 2025

Bébés lecteurs Totems Pacé Vendredi 28 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.

2 séances : à 9h30 et à 10h30

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T11:30:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10