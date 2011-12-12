AGENDA · Pacé
Bébés lecteurs Totems Pacé
samedi 12 décembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Bébés lecteurs Totems Pacé Samedi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons. Sur inscription.
Samedi 12 décembre à 11h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-12T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T11:45:00.000+01:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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