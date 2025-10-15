Bébés lecteurs Bibliothèque Toulenne

Bibliothèque 30 Rue de Vincennes Toulenne Gironde

Gratuit

Début : 2025-10-15

fin : 2026-01-14

Venez profiter d’un moment de partage pour sensibiliser dès le plus jeune âge l’enfant aux livres.

De 0 à 3 ans

Sur réservation .

Bibliothèque 30 Rue de Vincennes Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

