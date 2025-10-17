Bébés lecteurs Médiathèque La P@sserelle Tréméven

Bébés lecteurs Médiathèque La P@sserelle Tréméven vendredi 17 octobre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Début : 2025-10-17 10:45:00

fin : 2025-10-17 11:30:00

2025-10-17

Au programme: des histoires, des comptines, des livres tissus et d’autres belles surprises…

Première séance 9h30-10h15

Deuxième séance 10h45-11h30 .

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

