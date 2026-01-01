Bébés lecteurs Médiathèque La P@sserelle Tréméven

Bébés lecteurs

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Début : 2026-01-16 09:30:00

fin : 2026-01-16 10:15:00

2026-01-16

Au programme: des histoires, des comptines, des livres tissus et d’autres belles surprises…

Première séance 9h30-10h15

Deuxième séance 10h45-11h30 .

Médiathèque La P@sserelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

