Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Venez partager avec votre enfant des moments de complicité.
Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans.
à partager en famille ou avec sa nounou.
Informations au 05 58 47 94 62. .
Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 94 62
