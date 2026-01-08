Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons

Bébés lecteurs

Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons vendredi 6 février 2026.

Bébés lecteurs

Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Venez partager avec votre enfant des moments de complicité.
Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans.
à partager en famille ou avec sa nounou.
Informations au 05 58 47 94 62.   .

Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 94 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-01-06 par Côte Landes Nature Tourisme