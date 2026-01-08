Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons
Bébés lecteurs Route de la Plage Vielle-Saint-Girons vendredi 6 février 2026.
Bébés lecteurs
Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons Landes
Venez partager avec votre enfant des moments de complicité.
Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans.
à partager en famille ou avec sa nounou.
Informations au 05 58 47 94 62. .
Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 94 62
