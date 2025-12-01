Bébés lecteurs VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Bébés lecteurs

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-12-11 10:00:00

fin : 2025-12-11 11:00:00

2025-12-11

Donnez le goût de la lecture à votre tout-petit, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom. .

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

