Bébés lecteurs VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Début : 2025-12-11 10:00:00
fin : 2025-12-11 11:00:00
2025-12-11
Donnez le goût de la lecture à votre tout-petit, avec notre animation participative spécialement dédiée aux 0-3 ans. En partenariat avec le Relais Petite Enfance de Villedieu Intercom. .
+33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
