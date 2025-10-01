BEBES LECTEURS Villeneuve-lès-Béziers

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Bébé lecteur invite les tout-petits à partir de 1 an et leurs parents à découvrir le plaisir des histoires. Au programme lectures, comptines et moments d’éveil autour du livre, dans une ambiance conviviale et rassurante. Une belle occasion d’éveiller la curiosité des enfants et de partager un temps privilégié. Gratuit, sur réservation. .

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51

English :

Share a sweet moment with your child aged 1 and over at « Bébé lecteur ». Stories, rhymes and discoveries around books. Free, on reservation.

German :

Teilen Sie bei « Bébé lecteur » einen süßen Moment mit Ihrem Kind ab 1 Jahr. Geschichten, Reime und Entdeckungen rund um Bücher. Kostenlos, mit Reservierung.

Italiano :

Condividete un momento di dolcezza con il vostro bambino a partire da 1 anno di età a « Bébé lecteur ». Storie, filastrocche e scoperte intorno ai libri. Gratuito, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Comparta un momento dulce con su hijo a partir de 1 año en « Bébé lecteur ». Cuentos, canciones infantiles y descubrimientos en torno a los libros. Gratuito, previa reserva.

