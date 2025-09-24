Bébés lectures C’est la rentrée ! Médiathèque Le Phénix Colombelles

Bébés lectures C’est la rentrée ! Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 24 septembre 2025.

Bébés lectures C’est la rentrée !

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:30:00

fin : 2025-09-24 11:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits. .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Bébés lectures C’est la rentrée !

Céline welcomes you in a warm and welcoming space to share a friendly moment around reading and nursery rhymes for toddlers.

German : Bébés lectures C’est la rentrée !

Céline empfängt Sie in einem gemütlich eingerichteten Raum, um mit Ihnen einen geselligen Moment rund um das Lesen und die Kinderreime für Kleinkinder zu verbringen.

Italiano :

Céline vi accoglie in uno spazio caldo e accogliente dove potrete condividere con i vostri piccoli un momento di lettura e filastrocche.

Espanol :

Céline le da la bienvenida a un espacio cálido y acogedor donde podrá compartir un momento amistoso de lectura y canciones infantiles con sus pequeños.

L’événement Bébés lectures C’est la rentrée ! Colombelles a été mis à jour le 2025-08-13 par Calvados Attractivité