Bébés lectures C’est la rentrée ! Médiathèque Le Phénix Colombelles

Bébés lectures C’est la rentrée !
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles
Début : 2025-09-24 10:30:00
fin : 2025-09-24 11:30:00
2025-09-24
Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
English : Bébés lectures C’est la rentrée !
Céline welcomes you in a warm and welcoming space to share a friendly moment around reading and nursery rhymes for toddlers.
German : Bébés lectures C’est la rentrée !
Céline empfängt Sie in einem gemütlich eingerichteten Raum, um mit Ihnen einen geselligen Moment rund um das Lesen und die Kinderreime für Kleinkinder zu verbringen.
Italiano :
Céline vi accoglie in uno spazio caldo e accogliente dove potrete condividere con i vostri piccoli un momento di lettura e filastrocche.
Espanol :
Céline le da la bienvenida a un espacio cálido y acogedor donde podrá compartir un momento amistoso de lectura y canciones infantiles con sus pequeños.
