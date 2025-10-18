Bébés lectures Colombelles

Bébés lectures Colombelles samedi 18 octobre 2025.

Bébés lectures

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-15 2025-12-20

Céline et Julie vous accueillent dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

Céline et Julie vous accueillent dans un espace chaleureux et aménagé pour partager un moment convivial autour de lectures et de comptines destinées aux tout-petits.

Pour les 0-3 ans

Sur réservation .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Bébés lectures

Céline and Julie welcome you to a warm and welcoming space where you can share a friendly moment around reading and nursery rhymes for toddlers.

German : Bébés lectures

Céline und Julie begrüßen Sie in einem gemütlich eingerichteten Raum, um mit Ihnen einen geselligen Moment rund um das Lesen und die Kinderreime für Kleinkinder zu verbringen.

Italiano :

Céline e Julie vi accolgono in uno spazio caldo e accogliente dove potrete condividere con i vostri piccoli momenti di lettura e filastrocche.

Espanol :

Céline y Julie le dan la bienvenida a un espacio cálido y acogedor donde podrá compartir un momento amistoso de lectura y canciones infantiles con sus pequeños.

L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2025-09-10 par Calvados Attractivité