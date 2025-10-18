Bébés lectures Colombelles
Bébés lectures Colombelles samedi 18 octobre 2025.
Bébés lectures
10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-11-15 11:30:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-11-15 2025-12-20
Céline et Julie vous accueillent dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.
Pour les 0-3 ans

Sur réservation .
Pour les 0-3 ans
Sur réservation .
10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
English : Bébés lectures
Céline and Julie welcome you to a warm and welcoming space where you can share a friendly moment around reading and nursery rhymes for toddlers.
German : Bébés lectures
Céline und Julie begrüßen Sie in einem gemütlich eingerichteten Raum, um mit Ihnen einen geselligen Moment rund um das Lesen und die Kinderreime für Kleinkinder zu verbringen.
Italiano :
Céline e Julie vi accolgono in uno spazio caldo e accogliente dove potrete condividere con i vostri piccoli momenti di lettura e filastrocche.
Espanol :
Céline y Julie le dan la bienvenida a un espacio cálido y acogedor donde podrá compartir un momento amistoso de lectura y canciones infantiles con sus pequeños.
