Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Bébés lectures

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Céline et Julie vous accueillent dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

Céline et Julie vous accueillent dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

0-3 ans. Sur réservation. .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Bébés lectures

Céline and Julie welcome you to a warm and welcoming space where you can share a friendly moment of reading and nursery rhymes with your little ones.

L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité