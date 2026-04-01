Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles
Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles samedi 18 avril 2026.
Colombelles
Bébés lectures
Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Céline et Julie vous accueillent dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.
Céline et Julie vous accueillent dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.
0-3 ans. Sur réservation. .
Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Bébés lectures
Céline and Julie welcome you to a warm and welcoming space where you can share a friendly moment of reading and nursery rhymes with your little ones.
L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité
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