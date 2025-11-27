Bébés ludo Plouharnel
Bébés ludo Plouharnel jeudi 27 novembre 2025.
Bébés ludo
Place Ste Armel Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 10:00:00
fin : 2025-11-27 12:00:00
Date(s) :
2025-11-27
Jeux d’éveil et de société, mis à disposition des enfants de 0 à 3 ans .
Place Ste Armel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 45 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébés ludo Plouharnel a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon