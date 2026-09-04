Bébés musiciens – Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon
samedi 3 octobre 2026 · Place de La République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Bébés musiciens – Biblio’fil
Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-12-12 10:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-12-12 2027-01-23
Séance d’éveil musical spécialement conçues pour les enfants de 0 à 4 ans. Chansons, exploration des sons, manipulation des petits instruments, découverte des rythmes…un moment de plaisir et de découverte de l’univers musical !
Gratuit sur inscription.
Dans la mesure du possible : un seul accompagnateur par enfant. .
Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
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English :
Musical awareness sessions specially designed for children ages 0 to 4. Songs, exploring sounds, playing with small instruments, discovering rhythms… a fun time exploring the world of music!
L’événement Bébés musiciens – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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