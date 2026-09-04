Bébés musiciens – Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon

samedi 3 octobre 2026 · Place de La République · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Bébés musiciens – Biblio’fil

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-12-12 10:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-12-12 2027-01-23

Séance d’éveil musical spécialement conçues pour les enfants de 0 à 4 ans. Chansons, exploration des sons, manipulation des petits instruments, découverte des rythmes…un moment de plaisir et de découverte de l’univers musical !

Gratuit sur inscription.

Dans la mesure du possible : un seul accompagnateur par enfant. .

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

Musical awareness sessions specially designed for children ages 0 to 4. Songs, exploring sounds, playing with small instruments, discovering rhythms… a fun time exploring the world of music!

L’événement Bébés musiciens – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis