Bébés musiciens Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer
Bébés musiciens Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer samedi 24 janvier 2026.
Bébés musiciens
Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Chansons, comptines, jeux rythmiques, petits instruments et moments de danse…
Dominique Henry propose une animation musicale spécialement conçue pour les enfants de 9 mois à 4 ans, accompagnés d’un adulte.
L’objectif éveiller à la musique, partager une bulle de complicité et stimuler les sens à travers le son et le mouvement.
Une invitation à découvrir ensemble la joie de chanter, taper dans les mains et créer du lien par la musique.
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés musiciens
L’événement Bébés musiciens Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS