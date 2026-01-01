Bébés musiciens Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

Bébés musiciens

Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Chansons, comptines, jeux rythmiques, petits instruments et moments de danse…

Dominique Henry propose une animation musicale spécialement conçue pour les enfants de 9 mois à 4 ans, accompagnés d’un adulte.

L’objectif éveiller à la musique, partager une bulle de complicité et stimuler les sens à travers le son et le mouvement.

Une invitation à découvrir ensemble la joie de chanter, taper dans les mains et créer du lien par la musique.

Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

